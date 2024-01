Chociaż na co dzień Doda ma mnóstwo pracy, udaje jej się znaleźć czas na odpoczynek i podróżowanie. Podczas jednej z wycieczek doszło do dość niepokojącej sytuacji, która mogła zakończyć się naprawdę fatalnie. O szczegółach opowiedziała w rozmowie z naszym reporterem.

Trudno zliczyć, ile w swoim życiu podróży Doda mogła odbyć. Oprócz tego, że niezmiennie od lat jest aktywna zawodowo i wciąż chwyta się nowych projektów, wokalistka stara się też w miarę możliwości podróżować jak najczęściej i zgłębiać tajemnice najdalszych zakątków świata. Jakiś czas temu wybrała się do Tajlandii, a drobnymi urywkami pochwaliła się oczywiście na Instagramie.

Niestety, na miejscu czekało ją niemiłe przeżycie. Doda wybrała się na popularną plażę Monkey Beach, gdzie, jak sama nazwa wskazuje, możemy spotkać wiele małp. Ten dzień zapamięta na długo, jednak wcale nie za sprawą miłych doznań, bo... została ugryziona przez jedną z małp. Jak też podkreśliła, zwierzęta te były bardzo agresywne i niechętnie nastawione do ludzi. Ponieważ małpy nie były zaszczepione na wściekliznę, wokalistka musiała zaszczepić się jak najszybciej. O szczegółach opowiedziała w rozmowie z Party.pl.