Przed nami Polsat Hit Festiwal, a na konferencji prasowej nie mogło zabraknąć jednej z jego kluczowych gwiazd. Reporter Party.pl podpytał artystkę o to, co teraz dzieje się w jej życiu. Doda podsumowała to krótko i nie ukrywa:

Myślę, że to też jest odpowiedź na jakiekolwiek ataki w stosunku do mojej osoby

Doda o filmie i trudnych chwilach

Przed Dodą intensywny czas. Chociaż już nie koncertuje, to pojawi się na deskach Opery Leśnej. Będzie zabawiać publiczność nie tylko pierwszego ale i drugiego dnia Polsat Hit Festwalu, który będzie trwał od 23 do 25 maja. Jednocześnie od miesięcy poświęca czas na pracę nad filmem dokumentalnym o swoim życiu. Spotkaliśmy Dodę podczas konferencji Polsat Hit Festiwalu, a na pytanie, jak podsumowuje, to co dzieje się w ostatnim czasie w jej życiu odpowiedziała:

Nie miałam takiego czasu, jeśli chodzi o zawodowe kwestie od 10-12 lat? Myślę, że to też jest odpowiedź na jakiekolwiek ataki w stosunku do mojej osoby, bo mam najlepszy teraz czas.

Poruszyła również kwestię prac nad filmem dla Amazona. Co ją najbardziej zaskoczyło? Zobaczcie nasze wideo.

Cały wywiad z Dodą i Roksaną Węgiel po konferencji Polsat Hit Festiwalu dostępny jest poniżej: