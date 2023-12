Doda jest jedną z gwiazd, która wprost mówi o tym, że nie planuje dzieci i nie zamierza tłumaczyć się ze swojej decyzji, choć budzi ona wiele kontrowersji szczególnie w niektórych sferach. Kiedy Doda podjęła taką decyzję?

Doda w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim, odpowiedziała na pytanie dotyczące macierzyństwa. Jak wiadomo, na niektórych kadrach do piosenki "Mama" gwiazda pozowała z ciążowym brzuszkiem. Czyżby zmieniła zdanie w kwestii dzieci? Doda nie ukrywa, że osoby o podobnych poglądach jak ona traktowane są jak wariaci...

Artystka dodaje wprost, że przemyślała tę sprawę i nie jest to żaden kaprys, a świadomy wybór.

Przede wszystkim uważają, że mamy jakiś kaprys albo jesteśmy egoistami. Właśnie wręcz przeciwnie, ci którzy nie chcą mieć dzieci, mają to przemyślane. Ja mam to od samego początku i po prostu czuję to.

dodała artystka.