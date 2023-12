Jak dotąd Dorota Szelągowska dała się poznać szerokiej publiczności dzięki takim programom jak "Dorota was urządzi", "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej" czy też "Totalne remonty Szelągowskiej". Kariera prezenterki telewizyjnej nie traci tempa i niedługo zobaczymy ją w kolejnym show - tym razem będzie to kulinarny format, "MasterChef Junior". Co Dorota Szelągowska wie o gotowaniu? Zdradził nam współpracujący z nią Darek Stolarz.

Darek Stolarz zdradza, czy Dorota Szelągowska nadaje się do "MasterChef Junior"

Tego widzowie się nie spodziewali — Dorota Szelągowska będzie jurorką w nowym "MasterChef". Wygląda na to, że prezenterka telewizyjna będzie oceniała zmagania młodych uczestników w formacie kulinarnym razem z Michelem Moranem oraz Tomaszem Jakubiakiem. Co o tym wyborze sądzi Darek Stolarz, który współpracował z gwiazdą w programach o remontach?

Słyszałem, że umiem, natomiast nie próbowałem. Chociaż w jednym odcinku krewetki mi robiła. Bardzo dobre były te krewetki, więc czekam z niecierpliwością (przyp. red. - na to) jako juror jak się sprawdzi. Bo jako mój juror to wiem, jak się sprawdza. Bywa różnie — powiedział ze śmiechem Darek Stolarz.

W dalszej części rozmowy z naszą reporterką członek ekipy "Totalnych remontów Szelągowskiej" przypomniał, że prowadząca już kilka razy pozytywnie zaskoczyła widzów, odnajdując się w różnych formatach, bo ma wiele talentów.

Dorota jest osobą, która ma wiele talentów. Nikt nie przypuszczał, że zostanie projektantką wnętrz. Nikt nie przypuszczał, że zajmuje się też gotowanie, a mimo wszystko znajduje na to czas — dodał.

Jak wy oceniacie wybór Doroty Szelągowskiej do programu "MasterChef"? Myślicie, że sobie poradzi?