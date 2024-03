W najbliższą niedzielę po raz kolejny zobaczymy Dagmarę Kaźmierską na parkiecie! Widzowie już nie mogą się doczekać, choć jednocześnie martwią się, czy kolejny tydzień treningów nie odbije się na jej problemach z nogami. Czy zatem chociaż po odcinkach gwiazda ma szansę odpocząć? Odpowiedziała!

Już od przeszło miesiąca Dagmara Kaźmierska spędza na sali tanecznej niemal każdy dzień. Początkowo uczestnicy "Tańca z gwiazdami" mieli na przygotowanie choreografii kilka tygodni, natomiast już po pierwszym odcinku wszyscy ci, którzy awansowali dalej, mają raptem tydzień na nauczenie się kroków!

Po emisji nie ma więc za wiele czasu na regenerację, bo już w poniedziałek wszyscy wracają do pracy. Czy chociaż tuż po zakończeniu nagrań jest chwila na odpoczynek? Zapytaliśmy o to Dagmarę, dla której każda przerwa od tańczenia może być na wagę złota z uwagi na problemy z nogami. Postanowiliśmy więc dowiedzieć się, jak ona spędza te pierwsze godziny po odcinku - celebruje je z bliskimi czy stara się odpoczywać?