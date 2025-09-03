Ewa Wachowicz i Krzysztof Ibisz zostali nowymi prowadzącymi poranny program „Halo tu Polsat”. Ta decyzja oznacza nie tylko rewolucję personalną, ale również symboliczne otwarcie nowego rozdziału w historii programu. Połączenie znanej z programu „Ewa gotuje” byłej Miss Polonia i jednego z najbardziej rozpoznawalnych prezenterów telewizyjnych w Polsce to prawdziwe medialne trzęsienie ziemi.

Reklama

Ewa Wachowicz o Krzysztofie Ibiszu

Wachowicz i Ibisz nigdy wcześniej nie występowali razem jako duet ekranowy, co tylko podgrzewa emocje związane z nową parą prowadzących "Halo tu Polsat". Widzowie od ujawnienia tej informacji spekulowali, jak będzie wyglądać chemia na ekranie i czy nowa para dorówna popularnością dotychczasowemu duetowi Krzysztofa Ibisza i Pauliny Sykut-Jeżyny.

A jak Ewa Wachowicz dogaduje się z Krzysztofem Ibiszem? Gwiazda kulinarnego programu "Ewa gotuje" nie owija w bawełnę i mówi wprost:

Ja z Krzysztofem zawsze dogaduje się absolutnie znakomicie. - powiedziała Ewa Wachowicz

Co więcej, Ewa Wachowicz podkreśla profesjonalizm Krzysztofa Ibisza i dodaje wprost, że każda osoba, która z nim pracuje może czuć się bezpiecznie i pewnie:

Jest to fachowiec, zawsze świetnie przygotowany i u jego boku każdy, a przede wszystkim ja, czuje się bezpiecznie. - podsumowała w wyjątkowych słowach prezentera

Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny nowym duetem w "Halo tu Polsat"

Niedługo po tym, jak stacja Polsat ogłosiła, że Krzysztof Ibisz poprowadzi "Halo tu Polsat" z Ewą Wachowicz, wyszło na jaw, że kolejny duet w śniadaniówce stworzą: Ola Filipek i Aleksander Sikora. To jeszcze nie wszystko! Już teraz wiadomo, z kim program poprowadzi Paulina Sykut-Jeżyna i jest to Tomasz Wolny. Ten duet prowadzących zadebiutuje w "Halo tu Polsat" już 5 września.

Koniecznie obejrzycie całą rozmowę z Ewą Wachowicz. Co jeszcze powiedziała na temat Krzysztofa Ibisza?

Ewa Wachowicz i Krzysztof Ibisz w "Halo tu Polsat" Fot. Pawel Wodzynski/East News

Zobacz także:

Reklama