Dagmara Kaźmierska musi włożyć dużo siły, by przygotować się do odcinków "Tańca z Gwiazdami". Nie ułatwiają jej tego problemy z nogami, których nabawiła się po wypadku samochodowym. Stan nóg "Królowej życia" od pierwszego momentu, gdy stało się jasne, że zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami" był numerem jeden wśród komentujących. Podpytaliśmy Dagmarę Kaźmierską o stan jej zdrowia.

Dagmara Kaźmierska o swoim zdrowiu i treningach do "Tańca z Gwiazdami"

Dagmara Kaźmierska doskonale bawi się w "Tańcu z Gwiazdami" a jej podejście do udziału w show spowodowało, że cieszy się dużą sympatią widzów. Mimo problemów z kończynami, "Królowa życia" robi, co może by przygotować się do występów. Niedawno Iwona Pavlović przyznała: "Pokazała mi nogi, aż mnie dreszcze przeszły, ale nie ma taryfy ulgowej". Jak naprawdę wyglądają przygotowania Dagmary Kaźmierskiej do odcinków na żywo, gdy zmaga się z problemami z poruszaniem?

Bywają dni, że nie mam siły. Są noce nieprzespane i to długo. Dzisiaj miałam fatalną noc, jedną z gorszych - przyznała w rozmowie z Party.pl, podczas treningów przed trzecim odcinkiem.

Co jeszcze zdradziła nam Dagmara Kaźmierska? Zobaczcie nasze wideo.

