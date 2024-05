Po kontrowersjach związanych z odejściem z "Tańca z Gwiazdami" i aferze dotyczącej zeznań byłej pracownicy agencji należącej do Dagmary Kaźmierskiej ona sama usunęła się z przestrzeni medialnej. Paulina Smaszcz mówi wprost, że wszyscy wiedzieli o przeszłości Dagmary Kaźmierskiej, zarówno widzowie, media, jak i stacja Polsat, która zaprosiła ją do programu "Taniec z Gwiazdami". Sama "Królowa życia" mówiła wprost o swojej przeszłości i nie ukrywała, że siedziała w więzieniu, a nawet napisała o tym książkę. Dziennikarka nie wie, skąd to nagłe zaskoczenie przeszłością Dagmary Kaźmierskiej:

Wszyscy wiedzieli, kim Pani Dagmara jest, Polsat też wiedział kim ona jest mówi wprost Paulina Smaszcz

Paulina Smaszcz uderza w Dagmarę Kaźmierską i krytykuje jej kryminalną przeszłość

Paulina Smaszcz podczas rozmowy z reporterką Party.pl Angeliką Bielską oceniła umiejętności taneczne Dagmary Kaźmierskiej i przyznała rację Iwonie Pavlović, która ostro oceniała taneczne popisy "Królowej życia":

Pani Dagmaro, no nie umie Pani tańczyć - Paulina Smaszcz skierowała swoje słowa wprost do Dagmary Kaźmierskiej i dodała: Pani Iwona Pavlović cudownie panią tam krytykowała, ale ona jest naprawdę wybitną ekspertką, więc pani Iwona miała tutaj rację.

Dziennikarka odniosła się też do afery związanej z przeszłością Dagmary Kaźmierskiej, która wybuchła w mediach po opublikowaniu zeznań jednej z jej pracownic z agencji towarzyskiej. Paulina Smaszcz mówi wprost o hipokryzji, skoro każdy doskonale wiedział, kim w przeszłości była "Królowa życia" i czym się zajmowała:

Jak się okazuje, ludzie kochali Dagmarę Kaźmierską i na nią głosowali, więc trzeba też zaakceptować, że jest dużo ludzi ją akceptuje. Zaskakuje mnie oczywiście to, bo wszyscy wiedzieli. Pani Dagmara od lat mówiła o tym, jaką ma za sobą przeszłość, że miała agencję towarzyską, że była w więzieniu. Nagle okazuje się, że wszyscy udają, że nie wiedzieli. Nie bądźmy już takimi hipokrytami. Wszyscy wiedzieli, kim Pani Dagmara jest. Ci, co na nią głosowali, wiedzieli kim jest, media też wiedziały, kim ona jest, Polsat też wiedział, kim ona jest, Rochstar produkujący też wiedział, więc nie udawajmy, że nikt nie wiedział. dodała Paulina Smaszcz

