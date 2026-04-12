18. edycja "Tańca z gwiazdami" trwa w najlepsze, a już dziś kolejny odcinek. Między przygotowaniami, w rozmowie z naszą reporterką, Boczarska i Jeschke mieli okazję odnieść się do kolejnej edycji. Wygląda na to, że już wytypowali pierwszą kandydatkę na uczestniczkę.

To ona powinna wziąć udział w kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami"?

Już dziś kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami", w którym Magda Boczarska i Jacek Jeschke zatańczą jive'a. Specjalnym gościem, którego zaprosili, jest Zoja Skubis - znana polska influencerka, młoda himalaistka i podróżniczka. Jak się okazało, to nie przypadek, że to właśnie ona wystąpi gościnnie w odcinku. Magdalena Boczarska jest nią wręcz oczarowana.

Ja jestem absolutnie nią onieśmielona i taka, że w tak młodym wieku można osiągnąć tak wiele, być tak przy tym normalnym i szerzyć tak dobre wzorce i zostawiać tak dużo dobrych rzeczy i być tak niesamowicie inspirującym. Bo bycie najmłodszą Europejką, która zdobyła Monteverest i Manaslu, a tych ośmiotysięczników znając ją wierzę, że zaliczy wszystkie, ale też wicemistrzyni świata na rolkach, maraton na Antarktydzie przy minus 20 stopniach, dwa kierunki studiów w tym dziennikarstwo i też. Taka działalność społeczna, która jest jej bardzo bliska

W rozmowie z naszą reporterką Magda i Jacek szczerze przyznali, że widzieliby Zoję, jako uczestniczkę 19. edycji "Tańca z gwiazdami". Na tym jednak nie poprzestali.

