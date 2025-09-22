Anna Lewandowska to dla wielu nie tylko influencerka i bizneswoman, ale także ikona klasy i stylu. Żona Roberta Lewandowskiego doskonale wie, jak zwrócić na siebie uwagę. Celebrytka jakiś czas temu została ambasadorką marki biżuteryjnej. Przed naszą kamerą zdradziła, które błyskotki należą do jej ulubionych.

Niezbędnik Anny Lewandowskiej na każde wyjście

Anna Lewandowska jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych celebrytek w naszym kraju. Żona Roberta Lewandowskiego prężnie prowadzi swoje media społecznościowe, a na Instagramie obserwuje ją już ponad 5,7 miliona internautów! Fanki chętnie zaglądają na profil trenerki personalnej, szukając inspiracji na zdrowe posiłki, ćwiczenia poprawiające sylwetkę czy modne stylizacje. Annie Lewandowskiej nie można bowiem odmówić wyczucia stylu, co niejednokrotnie udowodniła, prezentując wyjątkowe kreacje na imprezach branżowych.

We wtorek celebrytka wzięła udział w wydarzeniu organizowanym przez markę YES, z którą ostatnio nawiązała współpracę. Na miejscu opowiedziała nam o swojej ulubionej biżuterii.

Myślę, że biżuteria może ozdobić kobietę przy casualowym wydaniu. Na co dzień żyję w Barcelonie, gdzie ubieram się bardzo na luzie, czasem zdarzają się dresy na co dzień, ale biżuteria zawsze jest ze mną, dodaje takiego pazura. Nie będę ukrywała, że często mnie można spotkać na różnych zajęciach. Muszę przyznać, że mam swoje typy nawet na takie zajęcia - to jest biżuteria minimalistyczna i malutka wyznała przed naszą kamerą.

W dalszej części rozmowy Anna Lewandowska wyznała, bez czego nie wyobraża sobie wyjścia z domu. Jesteście ciekawi, o co chodzi? Odpowiedź znajdziecie w wideo.

