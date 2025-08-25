Bartek Laskowski, znany w sieci jako "Świeży", w rozmowie z Party.pl skomentował zaręczyny Wiktorii "Kartonii" Bochnak z Przemkiem Lejowskim, którego internauci kojarzą jako Przemek Pro.

Tak wyglądały zaręczyny Kartonii z Genzie z Przemkiem Pro

Dokładnie tydzień temu okazało się, że Wersow i Friz są już po ślubie. Zachwyceni fani ruszyli z gratulacjami, a już po kilku dniach gruchnęła kolejna radosna nowina. Okazało się wówczas, że nie tylko Wersow i Friz mają powody do radości - również członkini Genzie przekazała radosną nowinę. Kartonii pochwaliła się swoim szczęściem informując o zaręczynach ze swoim partnerem, Przemkiem Pro.

Wspaniałe wieści przed naszą kamerą skomentował przyjaciel Kartonii z Genzie, Bartek Laskowski.

Przemuś podobno był bardzo zestresowany. Wika się zastanawiała, nie wiedziała co się z nim dzieje bo był czerwony cały, gałki oczne miał czerwone - myślała, że zasłabnie zaraz, a to okazało się, że to zaręczyny wyznał Bartek ''Świeży''.

Bartek "Świeży" zdradził. że nie wiedział wcześniej o planach Przemka Pro i o wszystkim dowiedzieli się chwilę po zaręczynach, gdy zadzwoniła do nich Kartonii.

