Bartek z Genzie zaskoczył wyznaniem o zaręczynach Kartonii z Przemkiem Pro
Bartek "Świeży" Laskowski przed kamerą podzielił się nowiną w sprawie swojej przyjaciółki z Genzie. Opowiedział o kulisach zaręczyn Kartonii, czyli Wiktorii Bochnak z jej partnerem. Przed kamerą zdradził, czy członkowie Genzie wiedzieli wcześniej o zaręczynach i ujawnił, jak Kartonii pochwaliła się radosną nowiną.
Bartek Laskowski, znany w sieci jako "Świeży", w rozmowie z Party.pl skomentował zaręczyny Wiktorii "Kartonii" Bochnak z Przemkiem Lejowskim, którego internauci kojarzą jako Przemek Pro.
Tak wyglądały zaręczyny Kartonii z Genzie z Przemkiem Pro
Dokładnie tydzień temu okazało się, że Wersow i Friz są już po ślubie. Zachwyceni fani ruszyli z gratulacjami, a już po kilku dniach gruchnęła kolejna radosna nowina. Okazało się wówczas, że nie tylko Wersow i Friz mają powody do radości - również członkini Genzie przekazała radosną nowinę. Kartonii pochwaliła się swoim szczęściem informując o zaręczynach ze swoim partnerem, Przemkiem Pro.
Wspaniałe wieści przed naszą kamerą skomentował przyjaciel Kartonii z Genzie, Bartek Laskowski.
Przemuś podobno był bardzo zestresowany. Wika się zastanawiała, nie wiedziała co się z nim dzieje bo był czerwony cały, gałki oczne miał czerwone - myślała, że zasłabnie zaraz, a to okazało się, że to zaręczyny
Bartek "Świeży" zdradził. że nie wiedział wcześniej o planach Przemka Pro i o wszystkim dowiedzieli się chwilę po zaręczynach, gdy zadzwoniła do nich Kartonii.
