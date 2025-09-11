Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin stworzą jedną z par jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Aktorka i jej partner taneczny opowiedzieli przed naszą kamerą o przygotowaniach do udziału w show. 71-latka zaskoczyła wyznaniem.

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin o próbach przed "Tańcem z Gwiazdami"

Już w najbliższą niedzielę, 14. września na antenie Polsatu zobaczymy na żywo premierowy odcinek jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Swoje umiejętności taneczne będzie miała okazję zaprezentować Barbara Bursztynowicz, którą widzowie doskonale znają z serialu "Klan". Towarzyszyć jej będzie Michał Kassin, który w rozmowie z naszym reporterem opowiedział o przygotowaniach do programu.

Przygotowania idą bardzo dobrze, już mamy choreografię, tańczymy do muzyki i tak naprawdę jesteśmy na etapie, na którym szukamy tych emocji i intencji na każdym kroku. Dla mnie jako tancerza jest to jeden z takich głównych priorytetów i wartości w tańcu. Emocje, historia i to, żeby coś za tymi krokami się jednak kryło. Żeby to nie był tylko sam ruch ale żeby widzowie też poprzez ten ruch coś poczuli opowiadał Kassin.

Głos zabrała również Barbara Bursztynowicz. Gwiazda "Klanu" sporo opowiedziała o relacji ze swoim partnerem tanecznym. Wspomniała o dużej różnicy wieku między nią a Michałem Kassinem.

Jestem aktorką, która czerpie z partnera. Myślę, że na tym etapie mam okazję, to znaczy od początku jak tylko zaczęliśmy ćwiczyć, Michał dawał dużo swojej energii, empatii, swojej osobowości ale jeszcze wtedy byłam skupiona na krokach. Teraz już widzę, że mogę uwolnić swoje emocje, swoje uczucia i one są dosyć zbieżne. Bardzo się lubimy i chcielibyśmy w tym tańcu pokazać więź międzypokoleniową, bo jest między nami ogromna przepaść wiekowa. Ale nie podkreślamy tego i chcielibyśmy, żeby to było takie naturalne, oczywiste podkreśliła aktorka.

Co jeszcze zdradziła Barbara Bursztynowicz? Sprawdźcie koniecznie całość rozmowy, oglądając nasze wideo.

