Barbara Bursztynowicz od miesiąca intensywnie trenuje pod okiem Michała Kassina do udziału w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". W rozmowie z naszym reporterem wyznała, co jak dotąd stanowiło dla niej największe wyzwanie.

Barbara Bursztynowicz trenuje do "Tańca z Gwiazdami"

Już w niedzielę, 14. września startuje najnowsza edycja "Tańca z Gwiazdami". Ten sezon będzie wyjątkowy, ponieważ będziemy świętować dwudziestolecie emisji formatu, który swoją premierę miał w 2005 roku w stacji TVN. Będzie to również 30. edycja w historii programu w Polsce.

Od miesiąca uczestnicy trenują w pocie czoła, by jak najlepiej zaprezentować się na tanecznym parkiecie. Wśród nich jest Barbara Bursztynowicz, która w rozmowie z naszym reporterem zdradziła, z jakimi wyzwaniami musi się mierzyć podczas prób. Co było dla niej najtrudniejsze?

Wszystko, od początku do końca. Ja nigdy nie tańczyłam wcześniej. Ja nawet nie interesowałam się tańcem towarzyskim. To było dla mnie zbyt trudne, zbyt wymagające - wyjawiła przed naszą kamerą.

Barbara Bursztynowicz opowiedziała także, jak zareagowała na propozycję wystąpienia w "Tańcu z Gwiazdami". Aktorka porównała się również do młodszych kolegów z programu. Cała wypowiedź 71-latki dostępna jest w powyższym wideo.

Fot. Piętka Mieszko/AKPA

