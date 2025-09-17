Anna Mucha to polska aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna, a także osobowość medialna. Największą popularność przyniosła jej rola Magdy w serialu „M jak miłość”, z którym związana jest od wielu lat. Wystąpiła także w licznych filmach, m.in. u Andrzeja Wajdy w "Pannie Nikt" czy w "Chłopaki nie płaczą". Jest laureatką 10. edycji programu "Taniec z Gwiazdami", gdzie wraz z Rafałem Maserakiem zdobyła Kryształową Kulę. Oprócz aktorstwa angażuje się w działalność medialną, bierze udział w programach rozrywkowych i prowadzi własne projekty w sieci.

Anna Mucha o swojej pracy

Anna Mucha od jakiegoś czasu jest nie tylko aktorką, ale również producentką. W której roli Ania czuje się lepiej? Postanowiliśmy zapytać.

Bardzo kocham swoją pracę i nie zamieniłabym jej na żadną inną. Niemniej uwielbiam to, że pracuje jako producentka i mogę realizować swoje marzenia i zatrudniać do tego ludzi, którzy też dzięki temu realizują siebie, swoje marzenia i są na scenie - zdradziła Anna Mucha.

To jednak nie wszystko, co powiedziała nam aktorka. Zobaczcie, co jeszcze wyjawiła nam Anna ucha w powyższym wideo!

Anna Mucha Artur Zawadzki/REPORTER