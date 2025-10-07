Anita i Adrian, których poznaliśmy w 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", od kilku miesięcy przechodzą trudny czas z uwagi na chorobę mężczyzny. Zanim jednak spadła na nich okrutna diagnoza, pojawili się na jednym z wesel najnowszej edycji show. Byli gośćmi Maćka i Karoliny, a ich obecność wzbudziła szereg spekulacji. W rozmowie z naszą reporterką Anita rozwiała wszelkie niejasności.

Anita szczerze o weselu Karoliny i Maćka w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"

Karolina i Maciek są jedną z trzech par 11. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", której widzowie przyglądają się ze szczególną uwagą, widząc w nich szansę na happy end. Czujne oko odbiorców dostrzegło, że na ich ślubie i weselu pojawiła się para, którą już dobrze znają - Anita i Adrian z 3. edycji. Ich obecność zrodziła wiele pytań, na które w wywiadzie dla Party.pl Anita szczerze odpowiedziała.

Jak podkreśliła, powrót do formatu, ale z innej perspektywy, wywołał w nich silne emocje i wzruszenie, przywołując na myśl wszystkie wspomnienia z dnia ich ślubu. Zdradziła również, że świetnie bawili się na przyjęciu Maćka i Karoliny, podobnie zresztą, jak obie rodziny. Anita przyznała jednak, że większości ujęć nie pokazano w telewizji z uwagi na ograniczony czas antenowy.

Ta zabawa, która tam była... było naprawdę super. Powiem szczerze, że wesele było niesamowicie udane. Nie było to wszystko pokazane w odcinku, bo wiadomo, że jest limitowany czas, ale tam wszyscy bawili się świetnie. Te rodziny się super tam dogadały

Anita opowiedziała nam również, co dokładnie łączy ją i Adriana z Maćkiem, który zaprosił ich na ślub. Nie ukrywa, że zaproszenie szczerze ich zaskoczyło.

Anita i Adrian oraz Karolina i Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", fot. Instagram/anitaczylija

