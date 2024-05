Anita Sokołowska zwyciężyła w 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" u boku Jacka Jeschke. Na podium razem z aktorką znalazła się też Roksana Węgiel na drugim miejscu i Maffashion na trzecim. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" udzieliła wywiadu dla Party.pl i zdradziła, co zaważyło na jej zwycięstwie:

Anita Sokołowska w wywiadzie z reporterką Party.pl Urszulą Grabowską wyznała, że Roksana Węgiel na parkiecie dała z siebie wszystko, ale w "Tańcu z Gwiazdami" chodzi nie tylko o popisy taneczne, co dało się zauważyć, kiedy z programem musiał pożegnać się Aleks Mackiewicz:

To jest tak trudne, bo to nie jest tylko program o tańczeniu. Roxie wspaniale tańczyła, Aleks Mackiewicz też tańczył najlepiej myślę z nas wszystkich, a odpadł... Byliśmy wszyscy w szoku i chyba wtedy wszyscy zrozumieliśmy, że to nie chodzi o taniec tak do końca. To głosują widzowie i to głosują na jakąś sympatię, która rodzi się w tej relacji para - widz.

powiedziała wprost Anita Sokołowska