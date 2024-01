Aleksandra Hamkało to jedna z aktorek grających w najnowszej produkcji filmu "Baby boom, czyli Kogel Mogel 5". Film reżyserii Anny Wieczur spotkał się ze skrajnymi opiniami od fanów i krytyków. Na temat komentarzy odnośnie produkcji wypowiedziała się sama Hamkało.

Podczas premiery "Baby boom, czyli Kogel Mogel 5" zapytaliśmy Aleksandrę Hamkało, jak reaguje na negatywne komentarze, odnośnie kontynuacji "Kogel Mogel".

Taki rodzaj kina rządzi się swoimi prawami i dopóki ludzie będą chcieli nas oglądać i będą przychodzić na nasz film do kina, to z tego powodu one powstają

- skomentowała aktorka.