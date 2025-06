Aleksander Sikora to jeden z najbardziej lubianych prezenterów młodego pokolenia. Po tym, jak jego wieloletnia współpraca z TVP dobiegła końca, przeszedł do Polsatu, gdzie natychmiast podbił serca fanów słonecznej stacji. Jak wiadomo, to właśnie Polsat ma w swojej ofercie hitowy program rozrywkowy, czyli "Taniec z gwiazdami". Czy jest szansa, że już niedługo zobaczymy na najsłynniejszym parkiecie w Polsce właśnie Olka Sikorę?

Aleksander Sikora przyjąłby propozycję udziału w "Tańcu z gwiazdami"?

Nasza reporterka zapytała Olka Sikorę, co zrobiłby, gdyby otrzymał telefon od produkcji "Tańca z gwiazdami". Czy przyjąłby propozycję i zatańczył w programie? Prezenter bez chwili zawahania odpowiedział:

Oczywiście, że tak! Bardzo mi się ten program podoba. Nie ukrywam, że jest to moje jakieś niezrealizowane marzenie z dzieciństwa odparł z radością Olek Sikora

Czy w takim razie jest szansa, że zobaczymy go w kolejnej edycji hitowego programu Polsatu? Zobaczcie, co jeszcze na ten temat zdradził nam Olek Sikora! Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

Fot. Pawel Wodzynski/East News

