Aleksander Sikora w Polsacie, a co z Idą Nowakowską? Zdradziła nam swoje plany

Po rozstaniu z TVP zniknęła z telewizji. Co zatem słychać u Idy Nowakowskiej? Czy to prawda, że planuje karierę międzynarodową? Zobaczcie, co zdradziła przed naszą kamerą.