Aleksander Sikora był jedną z twarzy Telewizji Polskiej i razem z Małgorzatą Tomaszewską prowadził "Pytanie na śniadanie". Oprócz tego 33-latek był współprowadzącym mi.in. "The Voice of Poland" i "You can dance – nowa generacja" i komentował Konkursy Piosenki Eurowizji, wiec nic dziwnego, że 33-latek miał okazję poznać Roksanę Węgiel osobiście. Postanowiliśmy zapytać, go co uważa o 19-latce. A co powiedział? Przekonajcie się sami!

Aleksander Sikora zachwyca się Roksaną Węgiel

Aleksander Sikora w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim, został zapytany, o to co myśli na temat zdjęć Roksany Węgiel w bieliźnie, ponieważ wzbudzają one sporo kontrowersji wśród fanów 19-letniej gwiazdy. Część osób uważa Roksanę za małą dziewczynkę i nie mogą się przyzwyczaić do tego, że gwiazda jest już pełnoletnia. Sikora przyznał, że jego to w ogóle "nie mierzi" i "nie szczypie w oczy, kiedy widzi Roksanę w bieliźnie".

Jest piękną, atrakcyjną kobietą, a nawet gdyby nie była, to także mogłaby wrzucać zdjęcia w bieliźnie. Każdy ma do tego pełne prawo zauważył.

Olek Sikora dał też radę tym, co nie mogą przyzwyczaić się, że Roksana Węgiel nie jest już dzieckiem.

Każdemu, kto ma ją jeszcze za dziecko, polecam przesłuchanie jej płyty 13+5. Ona w tekstach piosenek, doskonale tłumaczy, co ma do powiedzenia na ten temat, jak ona reaguje na to, że wszyscy mają ją za małą dziewczynkę. powiedział.

33-latek podkreślił, że sam chętnie słucha utworów młodej gwiazdy i bardzo się cieszy, że ją zna. A co jeszcze powiedział w rozmowie z Party.pl? Przekonajcie się sami, oglądając nasze wideo!

