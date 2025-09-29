Aleksander Sikora i Daria Syta w ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" zatańczyli jive'a! Para uzyskała 30 punktów od jury, a w ostatecznej tabeli po 3 odcinku zajęli 6 miejsce.

Aleksander Sikora wyjawił, co było najcięższym elementem przygotowań w "TzG"

W ekskluzywnej rozmowie z naszym reporterem Aleksander Sikora otwarcie opowiedział o swoich odczuciach podczas przygotowań do programu. Co było najcięższe?

Chodzenie - odpowiedział Sikora.

Jak idziesz np. od prawej nogi, to idzie naturalnie lewa ręka. U mnie to niestety nie działa. Mam nadzieję, że to włączymy po jakimś czasie - dodał Olek.

Aleksander Sikora zdradził również, jakie były jej największe wyzwania i co sprawiło jej największą satysfakcję podczas tańca. Podkreśliła, że udział w programie nie jest tylko rywalizacją, ale przede wszystkim doświadczeniem pełnym emocji, które pozwala odkryć w sobie nowe pokłady energii i pasji.

Jestem bardzo ambitny, wolę podejść tak ambicjonalnie - dodał Sikora.

