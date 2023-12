Finał 10. edycji "Rolnik szuka żony" na długo zostanie w pamięci widzów. Najwięcej kontrowersji wzbudził Waldemar i Dariusz — oboje zaskoczyli widzów swoją decyzją. W rozmowie z Agnieszką postanowiliśmy zapytać ją, co sądzi o tych dwóch sytuacjach. To nam zdradziła...

Agnieszka z "Rolnika" o zakończonej relacji Darka i Nicoli

Emocje w finale 10. edycji "Rolnik szuka żony" sięgnęły zenitu. Darek poinformował, że zakończył relacje z Nicolą, ponieważ nawet "nie umiała szklanki z herbatą donieść", natomiast Ewa zakończyła relacje z Waldemarem, który nie chciał wyjaśnić sprawy ze swoimi rodzicami. Rolnik nie rozpaczał jednak zbyt długą i postanowił odezwać się do Doroty, z którą obecnie jest w związku. Ostatnio w Party.pl gościła Agnieszka, którą zapytaliśmy o zdanie na temat tych dwóch sytuacji. Co sądzi rolniczka o zakończonej relacji Darka i Nicoli? To nam powiedziała.

To, co było między nimi, oni wiedzą najlepiej jaka była prawda (...) te ich prawdy się rozmijają — powiedziała Agnieszka.

Podczas rozmowy zapytaliśmy również Agnieszkę o to, co sądzi o tym, że Waldemar pojawił się w finale z Dorotą. Okazuje się, że była to niemała niespodzianka dla wszystkich uczestników.

Nic nie wiedzieliśmy wcześniej, że Walki jest Dorotką, wiec dowiedzieliśmy się w dni nagrań — przyznała Agnieszka.

Co więcej, zdradziła Agnieszka z 10. edycji "Rolnik szuka żony"? Dowiecie się, oglądając wideo powyżej.

