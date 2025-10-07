Agnieszka Kaczorowska nagle wyjawiła: "Ja się cieszę, że to się dzieje w czwartym odcinku"
W ostatnim odcinku Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wykonali rumbę — taniec nacechowany emocjonalnością i bliskością. Czy są zadowoleni ze swojego tańca? Nasz reporter postanowił zapytać.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz od samego początku wzbudzają wiele emocji wśród publiczności i jury. Tym razem nie było inaczej, ich rumba rozgrzała serca widzów.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz po ognistej rumbie
Po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" nasz reporter postanowił porozmawiać z Agnieszką Kaczorowską i Marcinem Rogacewiczem, aby dowiedzieć się, czy są zadowoleni ze swojego ostatniego tańca. Co się okazało? Zarówno Aga jak i Marcin są bardzo zadowoleni z tego co poczynili na parkiecie show.
Prowadzę cię, czuję przepływ
Ja jestem taka szczęśliwa, że to się dzieje w czwartym odcinku to jest takie wow
To jednak nie wszystko, co wyjawiła nam Agnieszka i Marcin. Nagle aktor zaczął dziękować Kaczorowskiej za to, że tak cudownie go uczy, jak zareagowała? Zobaczcie sami w naszym wideo!
Zobacz także: