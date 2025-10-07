Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz od samego początku wzbudzają wiele emocji wśród publiczności i jury. Tym razem nie było inaczej, ich rumba rozgrzała serca widzów.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz po ognistej rumbie

Po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" nasz reporter postanowił porozmawiać z Agnieszką Kaczorowską i Marcinem Rogacewiczem, aby dowiedzieć się, czy są zadowoleni ze swojego ostatniego tańca. Co się okazało? Zarówno Aga jak i Marcin są bardzo zadowoleni z tego co poczynili na parkiecie show.

Prowadzę cię, czuję przepływ - skierował swoje słowa do Agnieszki Marcin.

Ja jestem taka szczęśliwa, że to się dzieje w czwartym odcinku to jest takie wow - dodała tancerka.

To jednak nie wszystko, co wyjawiła nam Agnieszka i Marcin. Nagle aktor zaczął dziękować Kaczorowskiej za to, że tak cudownie go uczy, jak zareagowała? Zobaczcie sami w naszym wideo!

