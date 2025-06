Agnieszka Kaczorowska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych tancerek "Tańca z Gwiazdami", po zakończeniu 16. edycji programu otwarcie opowiedziała o kulisach intensywnych przygotowań do każdego odcinka. Choć występy z Filipem Gurłaczem przyniosły im miejsce w finale i ogromne uznanie publiczności, kosztowało ją to ogromny wysiłek fizyczny i psychiczny. W rozmowie z Party.pl przyznała, że wielotygodniowa praca niemal bez wytchnienia odbiła się na jej samopoczuciu, ale teraz ma zamiar nadrobić ten czas z bliskimi.

Agnieszka Kaczorowska otwarcie wyznaje: "To wykańcza"

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz stworzyli w 16. edycji "Tańca z gwiazdami" niezwykle zgrany duet, który szybko zyskał sympatię widzów i uznanie jurorów. Utrzymali się w programie aż do samego finału, ale ostatecznie przegrali z Marysią Jeleniewską i Jackiem Jeschke. Tancerka nie ukrywa, że był to dla niej intensywny czas. Zaledwie kilka tygodniu po finale tanecznego show Polsatu gościła w naszym studiu Party.pl, w którym opowiedziała, ile kosztowały ją przygotowania do odcinków.

Jestem po 4-dniowym odpoczynku i już wiem, że on był za krótki, że potrzebuje więcej. Na szczęście z moimi dziewczynkami zaraz jadę odpoczywać dalej. Rzeczywiście tak intensywny czas, bo w zasadzie od końca stycznia do połowy maja to jest praca 7 dni w tygodniu, prawie 24 godziny na dobę z krótkimi przerwami na sen (...) Pod taką jakoś presją, z taką ilością stresu, to wykańcza powiedziała Agnieszka Kaczorowska.

To jednak nie wszystko! Co jeszcze Agnieszka Kaczorowska miała do powiedzenia odnośnie programu? Zobaczycie w naszym materiale wideo powyżej.

