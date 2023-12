Agnieszka Dygant to obecnie jedna z lepszych polskich aktorek. Znamy ją przede wszystkim z takich filmów jak: "Listy do M", "Tylko mnie kochaj", "Kobiety mafii". Nie można nie wspomnieć również o produkcjach serialowych, w których aktorka brylowała. Należą do nich m.in.: "Niania", "Na dobre i na złe" i "Prawo Agaty". Ponadto Dygant jest dwukrotną laureatką Telekamery dla najlepszej aktorki.

Reklama

Agnieszka Dygant zdradziła, co dostała w dzieciństwie na prezent

Agnieszka Dygant podczas rozmowy z naszą reporterką Urszulą Grabowską, odpowiedziała na pytanie, czy pamięta swój pierwszy prezent, jaki otrzymała na gwiazdkę jako mała dziewczynka. Wyznała, że nie pamięta, co dostała jako pierwsze na święta.

Kiedyś pamiętam, że dostałam... ale nie wiem, czy to była gwiazdka... czerwony wóz strażacki - powiedziała aktorka.

AKPA / Jacek Kurnikowski

Reklama

W dalszej części rozmowy Agnieszka Dygant opowiedziała również o innym prezencie, jaki jeszcze pamięta z dzieciństwa. Są to naprawdę oryginalne prezenty. Czy Dygant dostała wóz strażacki, ponieważ takie było jej zainteresowanie? Niewiarygodne, co odpowiedziała w wideo.