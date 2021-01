Znamy uczestników "Sanatorium miłości 3"! Kiedy zobaczymy pierwszy odcinek?

Program prowadzony przez Martę Manowską, w którym osoby powyżej 60 roku życia szukają swojej drugiej połówki, natychmiast stał się prawdziwym hitem i zyskał pokaźne grono widzów. Fani z pewnością już nie mogą się doczekać, co takiego wydarzy się w trzecim sezonie "Sanatorium miłości', a ten zobaczymy już w najbliższą niedzielę 3 stycznia! Kogo będziemy oglądać na ekranach? Znamy uczestników, którzy zawalczą o największą z możliwych nagród - prawdziwą miłość.

"Sanatorium miłości 3": uczestnicy programu

Anna

Anna to pierwsza uczestniczka "Sanatorium miłości 3", którą mogliśmy poznać. Jak się okazuje mieszkanka Rytna ma za sobą trudne małżeństwo i jest po rozwodzie. Do tego jest mamą dwóch synów, która stwierdziła, że powinna zacząć czerpać z życia pełnymi garściami. Kobieta to prawdziwy wulkan energii i, co wielu może zaskoczyć, uczy się od swojej wnuczki twerkingu. Jaki mężczyzna jest ideałem Anny? Opiekuńczy, szczery i bez wąsów.

Andrzej

Czy to Andrzej może sprawić, że serce Anny zabije szybciej? Jak informuje produkcja, mężczyzna to prawdziwy romantyk i ojciec dwóch synów. Mieszkaniec Warki uwielbia sport i wciąż bierze udział w maratonach, do tego niemal codziennie pokonuje dystans 60 basenów - bardzo imponujące! Jakie kobiety są w typie Andrzeja? Młodsze i zadbane brunetki.

Halina

Piękny, szeroki uśmiech tej uczestniczki mówi sam za siebie! Pani Halina ma ogromny dystans nie tylko do świata, ale i do siebie. Jak się okazuje, kobieta nie lubi się nudzić i wręcz rozpiera ją energia, a rozrywki i adrenaliny dostarcza jej szybka jazda samochodem i skuterem. Uwielbia gotować, a w mężczyznach najbardziej pociąga ją charakter. Do tego jest mamą dwóch synów i córki.

Edward

Pan Edward ma dwie córki i jest dumnym dziadkiem trójki wnucząt. Mężczyzna, który mieszka niedaleko Torunia to ponoć prawdziwy podrywacz, który szuka ładnej, zgrabnej i energicznej życiowej towarzyszki. Uczestnik w przeszłości był policjantem i ma bardzo tradycyjne poglądy. Do tego wszystkiego jest prawdziwą duszą towarzystwa, gadułą i miłośnikiem dobrej zabawy.

Jadwiga

Pani Jadwiga to kobieta z pasją, i to niejedną! Bohaterka trzeciego sezonu "Sanatorium miłości" tańczy od trzeciego roku życia! Choć porzuciła zawodową karierę, nadal daje porwać się muzyce, a na emeryturze odkryła swoją miłość do jazdy konnej oraz narciarstwa. Kobieta była mężatką dwa razy i ma jednego syna. Chce na nowo otworzyć się na mężczyzn i liczy, że jej partner nie raz stanie z nią na parkiecie.

Wiesław

Pan Wiesław może zawrócić w głowie niejednej kobiecie. Przystojny mężczyzna wyróżnia się pewnością siebie i szuka prawdziwej miłości. Prywatnie jest ojcem trójki dzieci, z którymi ma bardzo dobry kontakt. Bohater programu tryska optymizmem i uwielbia sport. Jego koniki to gra w tenisa, jazda na nartach i rower.

Janina

Pani Janina to pełna optymizmu mieszkanka Gdańska, która jest duszą towarzystwa. U mężczyzn szuka takich cech jak poczucie humoru, inteligencja i bycie odpowiedzialny. Jak się okazuje, kobieta uwielbia zimowe kąpiele i jest "morsem". Pełna empatii bohaterka programu w przyszłości chciałaby otworzyć świetlicę dla seniorów i kocha spotykać na swojej drodze nowych ludzi.

Władysław

Choć na co dzień mieszka z dala od morza, bo w stolicy, uwielbia żeglarstwo i jest właścicielem jachtu, który sam zbudował. Pan Władysław to ojciec dwójki córek, który ma za sobą rozwód i stratę najbliższej osoby. Uwielbia rozmawiać i wyróżnia się niskim, męskim głosem. Do tego ukończył Wydziału Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej i może pochwalić się niezwykłym, zawodowym doświadczeniem.

Krystyna

Pani Krystyna to obywatelka świata, która mieszkała we Włoszech i Stanach Zjednoczonych. Jest mamą trójki synów. Prawdziwe szczęście odnalazła jednak nie w małżeństwie, a kolejnym związku. Niestety, po kilkunastu pięknych, wspólnych latach jej ukochany partner zmarł. Dziś jest gotowa ponownie otworzyć się na miłość i szuka mężczyzny, który obdarzy ją szacunkiem. W wolnych chwilach jeździ na rowerze, odwiedza pływalnię, a także udaje się do kina czy teatru.

Zbigniew

Pan Zbigniew jest z Opola i uwielbia sport. Chętnie bierze udział w maratonach i promuja zdrowy tryb życia prowadząc nordic walking i morsowanie w klubie seniora. Kolejną z jego pasji jest taniec, a w szczególności salsa. Do tego mężczyzna uczy się języka angielskiego, hiszpańskiego i portugalskiego! Ma dwójkę synów i uwielbia prowadzić wciągające rozmowy. Jak się okazuje, w "Sanatorium miłości" szuka tej jedynej.

Teresa

Pani Teresa to prawdziwa romantyczka, która uwielbia prowadzić innych. Kobieta przez 32 lata mieszkała w Kanadzie, gdzie prowadziła własną firmę. Dziś radość przynosi jej malowanie krajobrazów, muzyka, jazda na rowerze, taniec i spacery po plaży. Nie ukrywa, że szuka partnera, która będzie pełny radości życia tak samo jak ona!

Zdzisław

Pan Zdzisław jest wdowcem i ojcem córki. Bohater programu doskonale wie, co to adrenalina i kocha jeździć na motocyklu, a do tego angażuje się w działalność klubu harleyowego we Wrocławiu. Ma wielkie serce i prowadzi akcję charytatywną dla dzieci z porażeniem mózgowym. Uwielbia sport, a narty, pływanie, gra w tenisa czy górskie wędrówki nie mają przed nim tajemnic.