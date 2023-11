Rewolucyjna zmiana w "Dzień Dobry TVN"! Jak podają wirtualnemedia.pl od 7 stycznia 2018 roku niedzielne wydanie programu będzie dłuższe o pół godziny i będzie rozpoczynać się o godzinie 8:00, a nie o 8:30 jak dotychczasowo. Skąd taka zmiana? Jak mówi Bogdan Czaja, zastępca dyrektora programowego TVN, chodzi o działania konkurencji!

Nosiliśmy się z tym pomysłem od dawna - kiedy niespełna dwa lata temu wydłużyliśmy sobotnie wydania „Dzień dobry TVN” zakładaliśmy, że docelowo we wszystkie dni tygodnia będziemy zaczynać program o 8:00. Taki ruch to jest jednak zawsze jakiś wysiłek organizacyjny i budżetowy, w tym roku się na to nie zdecydowaliśmy - mówi portalowi Wirtualnemedia.pl Bogdan Czaja, zastępca dyrektora programowego TVN.