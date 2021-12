Złota Piłka 2021. Anna Lewandowska zachwyciła w sukni Dolce&Gabbana! Jest warta fortunę!

Nie Ronaldo, nie Neymar. Zdobywcą Złotej Piłki za rok 2015 został znów Lionel Messi! Wynik ogłoszono w poniedziałek wieczorem w Zurychu. Argentyński napastnik, grający na co dzień w Barcelonie ma powody do dumy. Dla boskiego Leo to już piąty tytuł najlepszego piłkarza świata. Messi wygrał zdecydowanie, zdobywając 41,33 proc. głosów - informuje sport.pl. Jego konkurenci - Portugalczyk Cristiano Ronaldo - 27,76 proc., a klubowy kolega Messiego - Neymar - 7,86 proc. Tu widzimy finalistów plebiscytu razem: Polskim kibicom z pewnością w finale zabrakło Roberta Lewandowskiego, który zaliczył świetny rok - tak w swoim klubie (Bayern Monachium), jak i reprezentacji Polski. Jak informuje polsat sport, polski zawodnik znalazł się tuż za podium, zdobywając 4,17 proc. głosów. Cóż, my wiemy swoje - Robert jest the best! Podobnie jak Ania Lewandowska, która dumna z męża wrzuciła posta na Instagram: Aaaa mój mąż 4 miejsce - złota piłka FIFA! Dumna kochanie @_rl9 !!!! Aaaaa Ballon d'Or! 4th place! Super proud of my husband! @_rl9 #sukces #husband #thebest #RobertLewandowski 💪🏻❤️❤️ A photo posted by Anna Lewandowska (@annalewandowskahpba) on Jan 11, 2016 at 12:53pm PST Głosy w plebiscycie magazynu “France Football” i FIFA oddają trenerzy, kapitanowie drużyn narodowych zrzeszonych w FIFA i dziennikarze sportowi. Messiemu gratulujemy kolejnego tytułu! Lionel Messi przed galą w Zurychu