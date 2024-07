Kuba Wojewódzki lubi do swojego programu zapraszać gości, których różni od siebie praktycznie wszystko. Tak było w przypadku Leszka Możdżera i Marcina Prokopa, czy Rafała Maślaka i Mai Ostaszewskiej. Tym razem na kanapach u Kuby zasiądą: lider zespołu Akcent i twórca hitu “Życie to są chwile” Zenon Martyniuk oraz raper Michał Sobolewski ,,Sobota”.

,,HIP HOP spotyka DISCO POLO ... a wszystko to spotka Was we wtorek zapraszam na odcinek h i s t o r y c z n y !!!", napisał na Facebooku Kuba Wojewódzki.