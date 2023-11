Zbyszek Kraskowski z 4. edycji "Rolnik szuka żony" nie odnalazł miłości, ale zdobył sympatię milionów widzów, którzy cały czas mocno go wspierają w poszukiwaniu partnerki. Niestety, jego post, którym podzielił się na Facebooku w święta Wielkanocne, nie napawa optymizmem. Jest nawet wręcz odwrotnie...

W niedzielę wielkanocną Zbyszek udostępnił na Facebooku przygnębiający obrazek samotnego mężczyzny z podpisem:

Czy to oznacza, że rolnik wciąż jest sam? Na to wygląda. Jeszcze kilka miesięcy temu było głośno o jego zażyłości z Justyną, którą poznał na planie show TVP 1. Para spędziła nawet Sylwestra! Zbyszek liczył na coś więcej, niestety, nie udało się:

Zobacz: Jak rozpoznać prawdziwą miłość?

Fani i znajomi Zbyszka starali się go wspierać. W komentarzach pojawiły się słowa otuchy, ale również konkretne porady:

Panie Zbyszku , ludzką rzeczą jest błądzić , każdy może się pomylić .Pan po prostu w programie postawił nie na te dziewczyny .Może warto spróbować, może nie jest za późno .... JOANNA , to była najlepsza z Kandydatek dla Pana ... Bardzo Wam kibicowałam liczyłam ,że to Ona pojedzie do Pana domu ......Może warto się do tej Pani odezwać ? Ona na pewno by potrafiła stworzyć Panu Rodzinę i jakiej Oboje marzyliście . POWODZENIA , TRZYMAM KCIUKI.Warto spróbować !!! - napisała pani Bożena.