Finał programu "Kto poślubi mojego syna 2?" za nami. Co działo się w odcinku? Dwie pary spróbują być razem, a pozostałe dwie? Po okresie rozłąki doszło do zmiany decyzji... Tomek odrzucił Ludmiłę, a pierścionek wręczył... Marioli, wbrew woli jego mamy Marii.

Za to Mateusz chciał wręczyć pierścionek Joannie, którą ostatecznie wybrał za namową mamy Urszuli. Jednak Joanna stwierdziła, że na razie może mu oferować tylko przyjaźń. Bardzo zadowolona była z tego powodu odtrącona Justyna, która ucieszyła się, że chłopak teraz zrozumiał, kogo powinien wybrać. A tak znowu został z mamą!

Ale od początku. Pierwszy w Willi pojawił się Darek, DJ disco polo, który po kilku dniach namysłu podtrzymał swoją decyzję, która podjął wcześniej. Wybranką jego serca została Aneta. Jego mama Krystyna nie była zachwycona, ale pogodziła się z wyborem syna.

Czy ta miłość przetrwa? Zobaczymy już w najbliższą środę :) Posted by Kto poślubi mojego syna? on 6 grudnia 2015

Jest uparty. Z tego programu dowiedziałam się o swoim synu, że robi na co ma ochotę, ale dobrze, to jego życie - stwierdziła Krystyna.

Ale Darek jest wniebowzięty.

Siłacz Mateusz podtrzymał swoją decyzję i chciał wręczyć pierścionek Joannie. To dziewczyna, którą zasugerowała mu mama.

Wyważona, lojalna, uczciwa, to był dobry wybór - cieszyła się jego mama Ula.

Ale Joanna powiedziała, że dla niej to za wcześnie na zaręczyny i zaproponowała przyjaźń. Mateusz był zdziwiony i pierścionek musiał ofiarować mamie.

Justyna, która przegrała z Joanną, cieszyła się, że chłopak dostał kosza, bo tak się kończy słuchanie głosu rozsądku, a nie serca.

Za to jedyna uczestniczka kobieta - modelka Marta - wybrała Christophera i... ten wybór zaakceptowała ukochana mama Marzena. Ale najbardziej był zaskoczony wybranek, który nie był przekonany czy chce być dalej z Martą , która ma trudny charakter.

Założyłem wisiorek, ale jeśli Marta się nie zmieni, to nic z tego nie będzie. Marta ma trudny charakter! - powiedział na wizji Krzysiek.

Marta bardzo wzruszyła się podczas finału Posted by Kto poślubi mojego syna? on 9 grudnia 2015

Co na to Marta i jej mama?

Byłam pod wrażeniem, że tak powiedział. To wpłynie na mnie, żeby - jak mówi moja mama - przypiłować mi pazurki. Postaram się zmienić.

I na koniec Tomek, który wybrał Ludmiłę za namową mamy Marii. Jednak po kilku dniach namysłu stwierdził, że jego serce należy do Marioli.

Pamiętacie Mariolę? :) Oglądajcie wielki finał "Kto poślubi mojego syna?" o 21:30 w TVN Posted by Kto poślubi mojego syna? on 9 grudnia 2015

Maria musi podjąć decyzję, która nie jest dla niej łatwa... Domyślacie się o co chodzi?

Posted by Kto poślubi mojego syna? on 4 listopada 2015