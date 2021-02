Wzruszające pożegnanie Krzykacza ze "Złomowiska PL". Żona opowiedziała o pięknym marzeniu, którego nie doczekał... 

Marek Pawłowski znany jako "Krzykacz" ze "Złomowiska PL" zmarł niespodziewanie 31 grudnia 2020 roku. Jego śmierć mocno poruszyła opinię publiczną... Twórcy programu postanowili oddać hołd zmarłemu koledze i przed startem nowego sezonu przygotowali odcinek specjalny poświęcony "Krzykaczowi". We wspomnieniu "Króla Złomu" wzięli udział także żona, syn oraz przyjaciele.

Słowa najbliższych chwytają za serce...

Zobacz także: Marek Pawłowski nie żyje. "Krzykacz" z programu "Złomowisko PL" zmarł w sylwestrową noc

Nowy rok rozpoczął się od tragicznej wiadomości. 1 stycznia dowiedzieliśmy się o śmierci Marka Pawłowskiego ze "Złomowiska PL", który zmarł w Sylwestra. "Król Złomu" pogrążył w żałobie nie tylko rodzinę, ale także widzów programu - jest niezapomnianym przez wszystkich bohaterem show, który zarażał optymizmem i dobrym humorem. Tworzył duet z "Siwym Edkiem" - prywatnie przyjacielem Edwardem Kalińskim. Miał również charakterystyczny, donośny głos - stąd jego pseudonim.

Odcinek specjalny upamiętniający "Krzykacza" został wyemitowany 24 lutego na antenie Discovery Channel oraz na player.pl.

W materiale wystąpiła również żona, syn oraz przyjaciele zmarłego w wieku 65 lat Marka Pawłowskiego. Słowa jego żony są bardzo wzruszające. "Krzykacz" miał piękne marzenie, którego spełnienia niestety nie doczekał...

Ciężko, że go nie ma. Ciężko się pogodzić. 28 lat byliśmy razem. Marek kochał życie. Staramy się nie być smutni, bo na pewno by tego nie chciał. Mówiłam mu, żeby zadbał o zdrowie. Ale nie, tylko praca i praca. Był pracoholikiem, nie potrafił w domu usiedzieć... Miał dwa marzenia: uzbierać jak najwięcej złomu i mieć wnuka. Syn ma teraz dziewczynę, ale Marek nie zdążył jej już poznać.

Przyjaciele bohatera "Złomowiska PL" do tej pory nie mogą uwierzyć, że stracili przyjaciela na zawsze:

- Za bardzo się angażował w pracę, za mało w zdrowie. Tak zawsze jest. Jak się coś rypnie, to się budzimy. On się nie zdążył obudzić

- Nie było to tamto, że sobie z czymś nie poradzi. Ktoś potrzebował pomocy, każdemu pomógł. Albo było tak, jak on powiedział, albo nie było wcale. Jak komuś coś obiecał, to się z tego wywiązywał - mówili