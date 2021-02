"Złomowisko PL" zrobi to dla zmarłego Krzykacza: "Niech to będzie trybut dla Króla Złomu"

Marek Pawłowski, uwielbiany bohater programu "Złomowisko PL", zmarł nagle 31 grudnia 2020 roku. Dla wszystkich jego fanów była to wstrząsająca wiadomość, w którą w dalszym ciągu ciężko jest im uwierzyć. Ekipa programu "Złomowisko PL" zdecydowała się uczcić pamięć "Krzykacza" w wyjątkowy sposób. Wiemy, kiedy będzie można zobaczyć to wzruszające pożegnanie.

Rok 2021 rozpoczął się od tragicznej wiadomości. 1 stycznia dowiedzieliśmy się o śmierci Marka Pawłowskiego ze "Złomowiska PL". "Krzykacz" zmarł w Sylwestra i pogrążył w żałobie nie tylko rodzinę, ale także widzów programu - był uwielbianym przez wszystkich bohaterem, który zarażał optymizmem i dobrym humorem.

Marek Pawłowski razem ze swoim z przyjacielem Siwym Edkiem zbierał złom na terenie Pruszkowa pod Warszawą, a uczestnictwo w programie dało mu ogromną popularność. Ekipa programu "Złomowisko" już jakiś czas temu poinformowała, że uczci pamięć "Krzykacza" i stworzy odcinek specjalny, poświęcony jego osobie.

Mieliśmy od Was bardzo dużo próśb, aby zrobić odcinek Złomowisko PL, w którym bohaterowie serii będą wspominać Krzykacza, odcinek w którym powrócimy myślami do scen melancholijnych jak i tych zabawnych. W końcu Marek Pawłowski był, można rzec, naturalnie urodzonym, unikalnym komikiem. Przede wszystkim był autentyczny, ponieważ poza kamerami zachowywał się tak samo jak przy realizacji odcinków. Niech to będzie trybut dla "Króla Złomu", któremu tej korony już chyba nikt nigdy nie odbierze... - czytamy w komunikacie produkcji programu.