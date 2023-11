Program "Milionerzy" był jedną z najciekawszych pozycji w jesiennej ramówce stacji TVN. Nowe odcinki popularnego teleturnieju przyniosły widzom ogromne emocje, a uczestnikom - nierzadko wielkie pieniądze. A wszystko za sprawą charyzmatycznego prowadzącego Huberta Urbańskiego oraz niebanalnych pytań, które nierzadko dotyczyły np. świata show-biznesu. Czy to wszystko przełożyło się na wyniki oglądalności "Milionerów" oraz wpływy z reklam, emitowanych w czasie show? My już wiemy!

Oglądalność "Milionerów"

Nowe odcinki "Milionerów", które były pokazywane na antenie TVN od 5 września do 7 grudnia 2017 roku, oglądało średnio 2,08 mln widzów, informuje portal Wirtualnemedia.pl. Choć to o 270 tys. mniej niż odcinki emitowane w wiosennej ramówce TVN, to i tak teleturniej zajął drugie miejsce w rynku telewizyjnym (13,45 %). TVN wyprzedziło jedynie TVP2, które w tym samym czasie antenowym pokazywało popularne seriale: "M jak miłość" oraz "Na dobre i na złe". Najchętniej oglądanym odcinkiem "Milionerów" był odcinek specjalny z udziałem gwiazd filmu "Listy do M. 3", który został pokazany 7 grudnia. Oglądało go 2,95 mln osób. Wpływy reklamowe z emisji "Milionerów" wyniosły 56,17 mln zł.

"Milionerzy" są prawdziwym hitem stacji TVN.

Hubert Urbański potrafi zaskoczyć uczestników niebanalnymi pytaniami.