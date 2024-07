Za nami drugi odcinek "Top Chef. Gwiazdy od kuchni". Kto pożegnał się z show? Jako pierwszy z rywalizacji gwiazd odpadł Wróżbita Maciej Skrzątek! Ciekawe czy przewidział, że to on akurat zrobi najgorszą potrawę w dogrywce?

A spotkał się w niej mocny skład gwiazd. Wróżbita Maciej rywalizował z Katarzyną Skrzynecką, Andrzejem Bachledą-Curusiem, Beatą Oleszek i Bartoszem Kurkiem. Maciej poległ na przyrządzaniu deseru.

Co się działo w odcinku? Dlaczego Skrzynecka była nominowana do dogrywki? Bo najsłabiej wypadła jej grupa w konkurencji drużynowej. Skrzynecka była pomysłodawcą placków z kawiorem i śmietaną i dlatego sama się wytypowała do dogrywki. Najlepsze dania przyrządzili Vienio (który był w drużynie z Małgorzatą Kalicińską) oraz Rafał Maserak (w konkurencji indywidualnej). Maserak miał też wypadek przy pracy - podczas krojenia batatów rozciął sobie palec. Tomasz Oświeciński z Piotrem Galińskim przyrządzali dziś przypalone dania bez smaku, ale im wybaczono. Wróżbicie Maciejowi nie.

Jak to skomentował Maciej Skrzątek?

Świetna przygoda i miły prezent od losu - napisał na swoim Facebooku.

To, że popularny Wróżbita Maciej będzie uczestnikiem "Top Chef. Gwiazdy od kuchni" było zaskoczeniem.