To było do przewidzenia! Wraca hitowy program "Kocham Cię, Polsko"! Na Facebooku programu pojawiło się ogłoszenie o tym, że produkcja szuka osób, gotowych zasiąść na publiczności. Nagrania do show odbędą się w lutym i w marcu w Krakowie, a więc najprawdopodobniej program zobaczymy dopiero w jesiennej ramówce 2018.

Wraca show TVP 2!

Przypomnijmy - program "Kocham Cię Polsko" to teleturniej, w którym polskie gwiazdy sprawdzają swoją wiedzę na temat Polski - obyczajów, kultury, historii. Program prowadzi Basia Kurdej-Szatan, a kapitanami są Tomasz Kammel oraz Antek Królikowski. Czy cała trójka pojawi się też w nowym sezonie - tego jeszcze nie wiemy. Na pewno program będzie cieszył się wielkim zainteresowaniem ;)

Będziecie oglądać?