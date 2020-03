Wpadka w "Jaka to melodia"! Jedna z uczestniczek była faworyzowana?! Dostała punkty za złą odpowiedź!

W programie "Jaka to melodia" doszło do zaskakującej wpadki. Podczas jednej z konkurencji uczestniczka dostała punkty mimo tego, że podała zły tytuł piosenki. Widzowie od razu wychwycili ten błąd. Zobaczcie, jak to wyglądało!

Wpadka w programie "Jaka to melodia"

Choć program "Jaka to melodia" nagrywany jest z wyprzedzeniem, producentom nie udało się uniknąć wpadki. Podczas jednej z konkurencji uczestnicy mieli po kilku nutkach odgadnąć tytuł jednej z piosenek francuskiej wokalistki Alizee pt. "J'ai pas vingt ans". Jakie więc było zdziwienie wszystkich, gdy zawodniczka uznała, że jest to numer pt. "J'en ai marre" i... dostała za to punkty!

Ale to nie koniec niespodzianek. Chwilę później na scenie pojawiła się sama Alizee i zaśpiewała piosenkę, której tytuł podała uczestniczka. Przypadek?

