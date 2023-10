Gdy Nina Cieślińska zadebiutowała w programie "Idol", poznaliśmy ją jako charyzmatyczną, energiczną i niezwykle utalentowaną młodą miłośniczkę reggae i dancehallu. Niestety, pomimo pozytywnego nastawienia i pracowitości, do dziewczyny szybko przywarł nadany jej przez Kubę Wojewódzkiego przydomek "Pączek", który przez lata jej towarzyszył. Dziś, gdy od debiutu Niny w 4. edycji muzycznego hitu minęło już 16 lat, ten pseudonim zupełnie do niej nie pasuje. Cieślińska przeszła spektakularną metamorfozę. Dziewczyna bardzo zeszczuplała, wybieliła i wyprostowała swoje zęby, do tego co chwilę eksperymentuje z makijażem i fryzurą.

Pomimo iż Lady Ninie wróżono wielką muzyczną karierę, przypominamy, że w "Idolu" dostała się do finałowej dziesiątki, Cieślińska postanowiła zupełnie inaczej pokierować swoją karierą. Dziś realizuje się jako prezenterka i gwiazda MTV.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, jak Nina Cieślińska bardzo zmieniła się od czasów swojego udziału w Idolu. Po dawnym "Pączku" nie ma już śladu!

PIOTR FOTEK/REPORTER/East News