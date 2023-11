W finałowym odcinku „Czaru Par“ zwroty akcji są gwarantowane, ponieważ konkurencje staną się dla naszych uczestników ogromnym wyzwaniem. Będą wymagały zachowania żelaznych nerwów, pokonania lęków i słabości, ale przede wszystkim otwartości i szczerości. Nasze pary przez chwilę poczują się jak agenci specjalni, żeby za chwilę zamienić się w cyrkowców lub gości niezwykłej restauracji, gdzie gra będzie toczyć się o wszystko, a jedzenie może stanąć kością w gardle... Pary finałowe różnią się od siebie wszystkim – wiekiem, stażem związku, liczbą posiadanych dzieci, miejscem pochodzenia, wykonywanymi zawodami, a przede wszystkim charakterem, osobowością i temperamentem. To, co ich łączy, to fakt, że z ogromnym zaangażowaniem i wielką determinacją zmierzą się w czterech konkurencjach, podczas których zostanę wyłonione dwie pary, które następnie staną na przeciw siebie w „Czarze Par. Dogrywce“, gdzie gra toczy się o wszystko. Tu bowiem o wygranej decydują głosy widzów.

Reklama

Finałowe pary przez 11 tygodni pracowały na sympatię, zaufanie i w rezultacie na głosy widzów. Może jednak podczas finałowych konkurencji, któraś z par wyciągnie asa z rękawa, zaszokuje czymś widzów i ku zaskoczeniu wszystkich wygra nagrodę główną – 300 tysięcy złotych? W programie gościem specjalnym będzie Anna Wyszkoni. Zaśpiewa piosenkę czołówkową programu i jeden ze swoich przebojów.