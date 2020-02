Widzowie programu "Cztery wesela" atakują jedną z uczestniczek: "Powinna się pani wstydzić"!

Czwartkowy odcinek programu "Cztery wesela" zakończył się bardzo smutną informacją. Okazało się, że niedługo po nagraniach jedna z jego uczestniczek zmarła. U Oli nastąpił nawrót choroby nowotworowej. Kobietę pożegnali bliscy, w tym między innymi jej mąż Arek oraz ukochany synek.

Widzowie show Polsatu wciąż mocno przeżywają ten odcinek. Tym bardziej, że pojawiła się w nim również osoba, która wywołała sporo kontrowersji. Pochodząca z Lublina Diana znalazła się pod ostrzałem internautów. Zobaczcie, co piszą o niej w sieci!

Diana z programu "Cztery wesela" krytykowana przez widzów

W programie, jak zwykle, byliśmy świadkami czterech wesel w różnych częściach Polski. W tym odcinku zobaczyliśmy uroczystości Oli, Wioli, Gosi i Diany. Ostatnia z nich od początku próbowała tak poprowadzić zabawę, by dziewczyny nie miały do siebie zaufania. W tym celu rozsiewała plotki. Powiedziała na przykład, że Ola przyznała Wioli same jedynki, choć zupełnie nie miała pojęcia, jaka jest prawda. Tak czy inaczej Diana skutecznie zasiała między koleżankami z show ziarno niepewności.

Ostatecznie to właśnie Ola otrzymała najniższe noty. Nie wiadomo, czy działania Diany faktycznie miały na to wpływ, czy też dziewczynom po prostu nie podobało się przyjęcie koleżanki, które zostało wyprawione w stylu boho. Jedno jest pewne - już podczas nagrań pochodząca z Lublina panna młoda bardzo krytycznie oceniła ślub i wesele Aleksandry, które mogliśmy oglądać jako ostatnie. Zarzuciła jej między innymi, że skopiowała od niej kwiaty, wystrój oraz... suknię ślubną!

Zachowanie Diany wywołało wiele komentarzy widzów programu "Cztery wesela". I w dużej części nie zostawili na niej suchej nitki!

- Widać, że brak tobie szacunku dla innych i nie umiesz się bawić. Powiedziałaś, że w życiu swoim nic nie wygrałaś. I nic nie wygrasz już, bo ludzie postępujący w taki sposób nigdy nic nie osiągają, umierając w błędnym poczuciu spełnienia. - Pani Diano, największym skarbem człowieka jest życie. Trzeba przez nie przejść tak, by nie zranić drugiego człowieka, bo jutro już możemy nie mieć okazji, by powiedzieć "przepraszam". Mam cichą nadzieję, że tym razem Pani zdążyła to zrobić. I było to szczere a nie "dwulicowe". - Dla sławy się robi wredne i wyrachowane rzeczy... Jeżeli jest rzeczywiście w życiu taka, jak okazała się w programie, to współczuję ludziom, którzy mają z nią kontakt... - Pani Diano, to co pani pokazała w programie uważam za okropne, wręcz karygodne. Powinna się pani wstydzić - grzmią internauci.

Zgadzacie się z ich opiniami?

Diana była jedną z uczestniczek programu "Cztery wesela". Jej zachowanie wzbudziło wśród widzów skrajne emocje

Niestety, Oli nie udało się wygrać z chorobą. Jednak do końca była bardzo szczęśliwą i spełnioną mamą oraz żoną