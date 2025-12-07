Weronika w finale „Rolnik szuka żony” załamała się przed kamerami. "Ciężko się to ogląda"
W finale 12. edycji programu „Rolnik szuka żony” Weronika nie powstrzymała emocji. W rozmowie z Martą Manowską wyznała, że nie może patrzeć na sceny z przeszłości. „To coś w stylu zazdrości” - wyznała w poruszającym fragmencie.
Finał 12. edycji programu "Rolnik szuka żony" przyniósł wyjątkowo poruszające chwile. Jedną z najbardziej emocjonalnych scen była rozmowa Weroniki z Martą Manowską.
"Rolnik szuka żony" - fragment finału
Uczestniczka show, zapytana przez prowadzącą o swoje odczucia, wyznała:
Ciężko się to ogląda. To jest takie uczucie, coś w stylu zazdrości.
To wyznanie ujawniło, że powrót do wspomnień z programu był dla niej trudnym doświadczeniem. Weronika kontynuowała:
To nie jest przyjemne, nigdy nie będzie i po prostu zobaczyłam raz i chciałabym już do tego nie wracać.
Jej słowa pojawiły się w zapowiedzi finału udostępnionej na Instagramie programu TVP, wzbudzając silne reakcje fanów.
Udostępniony w sieci fragment finałowego odcinka "Rolnik szuka żony" szybko obiegł media społecznościowe. Widzowie byli poruszeni emocjami, jakie pokazała uczestniczka. Szczerość i autentyczność jej wypowiedzi zostały docenione, a dyskusja na temat sceny szybko przeniosła się do sekcji komentarzy pod postem. W opublikowanym materiale pojawił się także Gabriel, z którym Weronika stworzyła relację w trakcie programu. Ujęcia ich wspólnych rozmów i interakcji były tłem do emocjonalnego wyznania uczestniczki.
Komentarze internautów po wyznaniu Weroniki
Internauci nie kryli wzruszenia. Wśród licznych komentarzy pojawiły się słowa wsparcia:
Dojrzała i mądra dziewczyna mimo młodego wieku.
Oglądając to, pewnie dopiero się dowiedziała, która była pierwszą faworytką, a potem drugą... Nie dziwię się tej zazdrości... To nigdy nie jest łatwe.
Niektórzy użytkownicy sieci skierowali swoje uwagi także do Gabriela, apelując:
Chłopie, tylko nie zepsuj tego, Weronika przepiękna i najlepsza z tej trójki. Dobrze wybrał.
Komentarze te pokazują, jak silne emocje wzbudził finał programu, a zwłaszcza scena z Weroniką. Wciąż jednak nie wiadomo, czy Weronika i Gabriel pozostali razem po zakończeniu programu. Odpowiedź na to pytanie przyniesie pełna emisja finału, zaplanowana na wieczór 7 grudnia 2025 roku.
Zobacz także: Basia z "Rolnik szuka żony" przeszła ogromną metamorfozę. Do sieci trafiły zdjęcia
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.