Finał 12. edycji programu "Rolnik szuka żony" przyniósł wyjątkowo poruszające chwile. Jedną z najbardziej emocjonalnych scen była rozmowa Weroniki z Martą Manowską.

"Rolnik szuka żony" - fragment finału

Uczestniczka show, zapytana przez prowadzącą o swoje odczucia, wyznała:

Ciężko się to ogląda. To jest takie uczucie, coś w stylu zazdrości.

To wyznanie ujawniło, że powrót do wspomnień z programu był dla niej trudnym doświadczeniem. Weronika kontynuowała:

To nie jest przyjemne, nigdy nie będzie i po prostu zobaczyłam raz i chciałabym już do tego nie wracać.

Jej słowa pojawiły się w zapowiedzi finału udostępnionej na Instagramie programu TVP, wzbudzając silne reakcje fanów.

Udostępniony w sieci fragment finałowego odcinka "Rolnik szuka żony" szybko obiegł media społecznościowe. Widzowie byli poruszeni emocjami, jakie pokazała uczestniczka. Szczerość i autentyczność jej wypowiedzi zostały docenione, a dyskusja na temat sceny szybko przeniosła się do sekcji komentarzy pod postem. W opublikowanym materiale pojawił się także Gabriel, z którym Weronika stworzyła relację w trakcie programu. Ujęcia ich wspólnych rozmów i interakcji były tłem do emocjonalnego wyznania uczestniczki.

Komentarze internautów po wyznaniu Weroniki

Internauci nie kryli wzruszenia. Wśród licznych komentarzy pojawiły się słowa wsparcia:

Dojrzała i mądra dziewczyna mimo młodego wieku.

Oglądając to, pewnie dopiero się dowiedziała, która była pierwszą faworytką, a potem drugą... Nie dziwię się tej zazdrości... To nigdy nie jest łatwe.

Niektórzy użytkownicy sieci skierowali swoje uwagi także do Gabriela, apelując:

Chłopie, tylko nie zepsuj tego, Weronika przepiękna i najlepsza z tej trójki. Dobrze wybrał.

Komentarze te pokazują, jak silne emocje wzbudził finał programu, a zwłaszcza scena z Weroniką. Wciąż jednak nie wiadomo, czy Weronika i Gabriel pozostali razem po zakończeniu programu. Odpowiedź na to pytanie przyniesie pełna emisja finału, zaplanowana na wieczór 7 grudnia 2025 roku.

Zobacz także: Basia z "Rolnik szuka żony" przeszła ogromną metamorfozę. Do sieci trafiły zdjęcia