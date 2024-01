Choć 10. edycja "Rolnik szuka żony" dobiegła końca już jakiś czas temu, a w święta Bożego Narodzenia TVP wyemitowało specjalny odcinek show, okazuje się, że to nie koniec niespodzianek dla widzów popularnego formatu! Na początku roku produkcja "Rolnika" przekazała fanom ważną wiadomość. Jaką? Zobaczcie sami!

Produkcja "Rolnik szuka żony" przekazała widzom wiadomość

Program "Rolnik szuka żony" to format, który niezmiennie cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Polki i Polacy z zainteresowaniem śledzą losy rolników i rolniczek, którym udało się stworzyć relacje w programie. Produkcja programu doskonale wie o zaangażowaniu fanów, dlatego w święta Bożego Narodzenia wyemitowano specjalny, świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony".

Teraz produkcja show poszła o krok dalej i za pośrednictwem Instagrama przekazała widzom wspaniałe wieści. Jak się okazuje, ruszyły już zgłoszenia do kolejnej, 11. edycji programu! Rolnicy i rolniczki, którzy chcieliby tak, jak ich poprzednicy, znaleźć miłość na całe życie, mogą zgłaszać swoje kandydatury.

Drodzy! Z nowym rokiem nowym krokiem! Jesteś samotnym rolnikiem lub rolniczką? Czekamy na Wasze zgłoszenia - przekazała widzom produkcja ''Rolnik szuka żony''.

W formularzu, o którym mowa, należy wypełnić pola z podstawowymi danymi personalnymi, a następnie odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących zainteresowań, gospodarstwa i działalności rolniczej, a także przesłać zdjęcia czy linki do profili w mediach społecznościowych. Co więcej, produkcja zachęca też do załączenia krótkiego video z wizytówką i przedstawieniem się.

Rolnicy i rolniczki, którzy wzięli już udział w programie, nie ukrywają, że wystąpienie w show TVP było dla nich kluczem nie tylko do znalezienia miłości, ale także szeroko pojętego spełnienia i szczęścia.

Ostatnio Blanka, jedna z kandydatek Artura z 10. edycji, przyznała, że udział w "Rolnik szuka żony" dał jej wiele i otworzył nowe drzwi.

Niczego nie żałuję, bo wygrałam więcej niż mogłam chcieć, a koniec przygody w ''Rolnik szuka żony'' był tylko pięknym początkiem czegoś nowego - przyznała uczestniczka za pośrednictwem Instagrama.

Było to kilka cudownych miesięcy pełnych emocji, które zostaną w mojej pamięci na całe życie. Nie znalazłam w programie miłości, za to poznałam bardziej siebie - pisała z kolei Agnieszka, rolniczka z 10. edycji show.

Jesteście ciekawi kolejnej odsłony "Rolnik szuka żony"?

