Pytania o rodzinę królewską w "Milionerach" pojawiają się dosyć często, jednak nie zawsze sprawiają tak duże trudności uczestnikom programu. Tym razem przed takim pytaniem za 40 tyś. zł stanęła pani Emilia! Zobaczcie, czy znacie odpowiedź na to pytanie!

Jakie było pytanie o królową Elżbietę II w "Milionerach"?

Pani Emilia bez trudu odpowiadała na kolejne pytania zadawane przez Huberta Urbańskiego, aż doszła do pytania za 40 tyś. zł! Okazało się ono bardzo kłopotliwe! Oto ono:

W 2012 r. królowa Elżbieta II zadebiutowała, grając:

A - na organach Hammonda

B - w piłkę nożną

C - u boku Bonda

D - lady Makbet w teatrze

Uczestniczka nie znała poprawnej odpowiedzi i zdecydowała się wykorzystać koło ratunkowe i poprosiła o pomoc publiczność. Zdecydowana większość osób zdecydowała się wybrać odpowiedź C. Oczywiście wskazali poprawnie i kobieta wygrała 40 tyś. zł! Kolejne pytania również sprawiały kobiecie sporo problemów, ale udało jej się dojść do pytania za 125 tyś, zł. Co prawda pani Emilia nie wygrała miliona, ale jej udział w programie zostanie zapamiętany na długo dzięki pytaniu o królową Elżbietę II.

W Milionerach padło pytanie o Elżbietę II

Znaliście poprawną odpowiedź?