"Voice of Poland": Justyna Steczkowska walczy z wiatrem w nieziemskiej mini i z bajecznie drogą torebką

Świetna wiadomość dla wszystkich fanów Justyny Steczkowskiej. Okazuje się, że artystka wraca do "The Voice of Poland"! Okazuje się, że wokalistka pojawi się już w najbliższym odcinku muzycznego talent-show. Czy to oznacza, że w finałowej odsłonie programu zastąpi któregoś z jurorów? Wiemy! Spójrzcie tylko na zdjęcia z planu "The Voice of Poland"! Justyna Steczkowska w "The Voice of Poland" Fani Justyny Steczkowskiej i "The Voice of Poland" z pewnością doskonale pamiętają, że artystka była jurorką w drugiej, czwartej i piątej edycji show- piątą edycję wygrała jej podopieczna, Aleksandra Nizio. Obecnie trwa jedenasta odsłona programu, a w jury znaleźli się: Urszula Dudziak, Edyta Górniak, Michał Szpak oraz Tomson i Baron. Teraz okazuje się, że już w najbliższym odcinku- który zostanie wyemitowany w sobotę 14 listopada- pojawi się również Justyna Steczkowska! Czy artystka zastąpi kogoś w jury? Nic z tych rzeczy! Justyna Steczkowska będzie gościem muzycznym "The Voice of Poland". Gwiazda zaśpiewa swój najnowszy singiel "Miej odwagę". Przy okazji wizyty na planie, artystka przekazała uczestnikom kilka cennych porad. Najważniejsze, to ciężko pracować. Mieć dużo pozytywnych, dobrych myśli w sobie. Mieć wiarę, że masz coś do powiedzenia światu, że uda ci się mówić swoim własnym głosem. Jeśli chcesz mówić swoim własnym głosem na początek musisz go usłyszeć w sobie. Potem wiedzieć, jak powiedzieć innym o co ci chodzi. I na koniec znaleźć kogoś, kto pomoże zaprezentować światu to, co masz do powiedzenia i zrobi to w takiej formie, że świat się tobą zainteresuje. Bardzo dużo elementów musi się na to złożyć ale początkiem jesteś ty sam. Twoja wiara, wiedza, umiejętności - powiedziała gwiazda. Co...