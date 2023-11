Kto zostanie nowym prowadzącym "Va banque"? Kilka dni temu w rozmowie z mediami prezes TVP, Jacek Kurski potwierdził powrót programu na antenę. Wcześniej przez wiele lat show, w którym to uczestnicy zadawali pytania do podanych na ekranie odpowiedzi prowadził Kazimierz Kaczor. Czy stacja znów go zatrudni? Podobno pracę zaproponowano jednemu z popularniejszych dziennikarzy w kraju, Przemysławowi Babiarzowi. Zgodził się?

Kto poprowadzi Va banque?

Program "Va banque" wraca po 16 latach na antenę TVP! Jak przyznał Jacek Kurski w rozmowie z Wirtualnymi Mediami spodobał mu się pomysł reaktywacji show, a co za tym idzie teleturniej najprawdopodobniej wróci już wiosną 2020 roku. Data emisji odcinków jest już znana. "Va banque" obejrzymy od poniedziałku do czwartku na antenie TVP2 o 18:30.

Według informacji Pudelka nowym prowadzącym zostanie Przemysław Babiarz! Portal próbował potwierdzić plotki u dziennikarza. Niestety Babiarz nie był chętny do rozmowy.

Nie zamierzam komentować sprawy przed ramówką zaplanowaną na 28 listopada - miał wyznać Babiarz.

Va banque - o co chodzi?

Teleturniej "Va banque" był emitowany od 1996 roku do 2003 roku na antenie TVP2. Program prowadził Kazimierz Kaczor. Format był opary na pomyśle amerykańskiej telewizji, gdzie w oryginale nosi tytuł "Jeopardy!".

Uczestnicy nie odpowiadali na pytania, a sami je zadawali. Widzieli odpowiedzi, do których musieli odpowiednio ułożyć zdanie pytające. Co ciekawe, gdy źle skonstruowali pytanie otrzymywali minusowe punkty.

Przykładowa odpowiedź i pytanie:

- To miejsce służy do parad koni wyścigowych przed biegami. - Czym jest padok?

Cieszycie się na powrót teleturnieju?

Czy dziennikarz poprowadzi teleturniej?

