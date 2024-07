1 z 11

Jakob Kosel, Michael Mikolajczuk, Sebastian Zawiliński - to najgorętsi uczestnicy tej edycji Top Model. Choć w programie pozostał już tylko Jakob, wszyscy panowie mają szansę na wielką karierę w modelingu. My mamy dla was ekskluzywne zdjęcia chłopaków bez koszulek! Oni naprawdę mają się czym pochwalić. Koniecznie zagłosujcie w naszej sondzie, który z nich wygląda najlepiej ;)

Zobacz także: Faworyci "Top Model" na Flesz Fashion Night. Wzbudzali duże zainteresowanie! ZDJĘCIA