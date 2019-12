Uczestnicy "Rolnik szuka żony" pokazali zdjęcia z tajnego spotkania świątecznego! Kto przyszedł?

Uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" wciąż utrzymują ze sobą kontakt! I to nie tylko z osobami, które poznali podczas trwania ich edycji. Okazuje się, że nawiązały się przyjaźnie, które mogą was zaskoczyć! Wiedzieliście na przykład, że Sara z 4. edycji zbliżyła się do Marii z 5. odsłony "Rolnika"?

Co więcej, uczestnicy programu poszli o krok dalej i postanowili zorganizować świąteczne spotkanie, które odbyło się z dala od kamer. Kto pojawił się na imprezie? Zobaczcie poniżej!

Świąteczne spotkanie uczestników "Rolnik szuka żony"

Niedawno na jaw wyszło, że uczestnicy wszystkich edycji programu "Rolnik szuka żony" założyli grupę w internecie, na której rozmawiają nie tylko o show, ale również o swoich prywatnych smutkach i radościach. Bardzo często wspierają się nawzajem i cieszą z małych sukcesów. Nie jest łatwo dostać się do tej grupy. Uczestnicy pilnują, aby żadna niepowołana osoba nie poznała ich sekretów.

Bohaterowie "Rolnika" poszli za ciosem i zorganizowali swoje prywatne spotkanie świąteczne. Pojawiło się na nim mnóstwo osób! Niektórzy zdecydowali się uchylić rąbka tajemnicy i pokazali w internecie zdjęcia z tej imprezy. Widać na nich między innymi Sarę i Emilkę z 4. edycji, czy też Marię oraz Małgorzatę z 5. odsłony show. Nie zabrakło także Wioletty, która jeszcze niedawno starała się o serce Adriana.

Niestety, nie wiadomo, gdzie dokładnie odbyło się to świąteczne spotkanie. Jedno jest pewne - wszyscy bawili się doskonale!

Na imprezie nie zabrakło także męskiej części programu "Rolnik szuka żony", na czele ze Zbyszkiem oraz Markiem

Widać, że zabawa była przednia :)