Krzysztof Szczepaniak stał się Stevenem Tylerem z Aerosmith w „Dude(Looks Like A Lady)”.

Jest jeden podstawowy problem z twoimi występami. Ty jesteś we wszystkim genialny. We wszystkim. I to jest bardzo niebezpieczne dla mnie jako dla jurora, ponieważ bardzo łatwo jest się przyzwyczaić do tego (…). Umiesz złapać coś, co jest najtrudniej uchwytne – energię i charyzmę bohatera, w którego się wcielasz. Oprócz ciężkiej pracy, którą w to wkładasz, świetnie bawisz się tym, co robisz (…). I dlatego myślę, że mnie i nam wszystkim tak ogromną frajdę sprawia oglądanie ciebie – powiedział Kacper Kuszewski.