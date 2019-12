Trenerka Sylwii z "Love Island" zdradza sekret jej figury. Zobacz, jakie ćwiczenia stosuje

Sylwia Madeńska z "Love Island" od lat jest zawodową tancerką. Dzięki temu udaje jej się utrzymać kobiecą i seksowną sylwetkę. Jednak taniec to nie jedyna aktywność, którą kocha Sylwia. Gwiazda "Love Island" zdradziła ostatnio, jak dba o figurę. Głos w tej sprawie zabrała również jej trenerka. Zobaczcie, jak na co dzień dba o swoje ciało Sylwia Madeńska!

Nie jest tajemnicą, że uczestnicy "Love Island" podczas trwania programu nie przywiązywali zbyt dużej wagi do swojej diety. Alkohol, smakołyki - to miało zgubny wpływ na ich sylwetki. Marietta Fiedor przyznała, że przytyła ładnych kilka kilogramów. Sylwia Madeńska również nie ukrywała, że zaokrągliła się nieco podczas programu.

Jednak teraz zwyciężczyni show Polsatu postanowiła zawalczyć o świetną formę. Sylwia tańczy i gra w tenisa pod okiem swojego ukochanego, Mikołaja. Madeńska korzysta również z pomocy trenerki personalnej. Ostatnio Adrianna Kalisz zdradziła, w jaki sposób Sylwia dba o swoje ciało i jakie stosuje ćwiczenia. Co trzeba robić, aby wyglądać tak jak gwiazda "Love Island"?

Przede wszystkim ćwiczenia (wszystkie) trzeba wykonywać technicznie i z odpowiednią objętością treningową. Jeśli chcemy schudnąć/nabrać masy, to jest do tego niezbędna odpowiednio dobrana dieta i treningi. Nie ma magicznych ćwiczeń. Jeśli ktoś chce ćwiczyć tak po prostu - dla zdrowia, kondycji i bez większego celu w sylwetce, to dobre będą wszystkie ćwiczenia (aby tylko były wykonywane poprawnie) - zdradza trenerka Sylwii.