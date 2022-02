"The Voice Senior" Maryla Rodowicz podrywa finalistę programu: "Znowu flirtujecie"

Wiele gwiazd zostało już przyłapanych na próbach odmłodzenia się na zdjęciach zamieszczanych w mediach społecznościowych. Maryla Rodowicz pokazała na swoim profilu na Facebooku fotkę, która wywołała lawinę komentarzy. Chodzi o mocno zmienioną twarz gwiazdy. Część komenujących nie zostawia na niej suchej nitki, inni wielbiciele talentu Maryli mocno ją bronią. Czy jedna z największych gwiazd polskiej estrady, a obecnie również jurorka The Voice Senior nie przesadziła? Wygląda jak nastolatka! Zresztą sami zobaczcie i oceńcie. Zdjęcie „odmłodzonej” Maryli Rodowicz Na profilu Maryli Rodowicz pokazało się jej zdjęcie w roli jurorki popularnego show TVP. Pozdrowienia z planu The Voice Senior TVP ✌️❤ - napisała Rodowicz. I wywołała prawdziwą burzę… Zobacz także: QUIZ! Czy jest piosenka z Twoim imieniem w tle? Sprawdź w naszym teście z hitami! "Baśka", "Małgośka"... Jedni trochę się śmieją (pisownia komentarzy iryginalna): - Po rozwodzie czas się zatrzymal pani Maryla młodnieje ha - Jeszcze trochę i w pieluszce będzie pani Maryla występować. Ostrożniej z tym odmładzaniem - Myślę, że Pani Maryla z tym phoshopem bardziej pasuje do VOP Kids. Inni wprost piszą, że ingerencja w zdjęcie była przesadzona, a przy tym niepotrzebna. Bo Rodowicz bez niej też wygląda świetnie: - Uważam że każdy wiek może być piekny. A takie przeróbki krzywdzą osobę. Dziwię się że Pani Maryla się na to godzi. Bo nie wierzę żeby liczyła że ktos się zachwyci twarzą z przed 30 lat. Komu to potrzebne i po co? - Bardzo Panią szanuje ale coś czuję że jak dalej tak pójdzie to jak zaginie Pani to będzięmy szukać Beyonce a nie Pani . Po co tyle przeróbki ? Przykre ! Tak czy siak się dobrze trzyma ta nasza Maryla ale co za dużo to nie...